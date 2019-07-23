При взрыве газа в доме в Буланаше пострадал мужчина, без жилья остались 13 человек

В посёлке Буланаш Свердловской области в результате взрыва газового баллона в жилом доме на улице Кутузова, 20 без жилья остались 13 человек, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 10 человек разместились у родственников, ещё трое, в том числе один ребёнок, — в поселковом Центре помощи семье и детям. В дальнейшем администрациями Артёмовского городского округа и посёлка Буланаш будет решён вопрос о предоставлении нуждающимся жилых помещений маневренного фонда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, 23 июля сотрудники Артёмовской городской прокуратуры вместе со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора региона, а также представителями администрации Артёмовского проведут обследование технического состояния дома. Итоговый акт обследования будет направлен местным властям для принятия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или о проведении реконструкции. Из резервного фонда администрации Артёмовского выделено 140 тысяч рублей на проведение экспертизы для определения возможности дальнейшей эксплуатации пострадавшего здания.

ЧП в Буланаше произошло 22 июля около 17:27 в одной из квартир многоквартирного дома на улице Кутузова. По предварительным данным, его причиной стал взрыв бытового газа. В результате были повреждены две квартиры в доме, через здание прошла трещина. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошёл взрыв, 51-летний Евгений Инютин. Мужчина курил в доме, когда почувствовал запах газа. С сигаретой в руках он пошёл на кухню, где произошла утечка газа из баллона, чем, вероятно, и спровоцировал взрыв. Евгений Инютин получил порядка 50% ожогов тела и был экстренно госпитализирован.