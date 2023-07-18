При пожаре в частном доме в пригороде Нижнего Тагила погиб человек 

Накануне, 17 июля, произошёл пожар в пригороде Нижнего Тагила, в посёлке Северка. Около 03:24 спасателям поступил звонок о ЧП на улице Новосёлов, где загорелся частный жилой дом.

На место пожара выезжали две единицы техники, восемь человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина посёлка Северка. Площадь возгорания составила 70 кв. метров.

«При разборе конструкций обнаружен погибший, проживающий в доме. Личность мужчины устанавливается. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Дознавателями МЧС проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС.