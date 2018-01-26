При пожаре в больнице в Южной Корее погибли более 40 человек

При пожаре в больнице города Мирян в Южной Корее погиб 41 человек, сообщает Channel News Asia. Кроме того, пострадали более 70 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Пожар начался около 7.30 по местному времени в отделении неотложной помощи больницы имени короля Седжона. Огонь удалось затушить лишь через несколько часов после начала пожара. Всего в здании находились около 200 человек, их эвакуировали. Некоторые из пострадавших скончались по пути в другие больницы.

По данным местных властей, большинство жертв в момент начала пожара находились на первом и втором этаже лечебного учреждения. Власти расследуют причины возгорания. Президент Мун Чжэ Ин в связи с инцидентом созвал экстренное заседание правительства.

Около месяца назад 29 человек в Южной Корее погибли во время пожара в фитнес-клубе города Чечхон. Причиной трагедии назвали недостаточное количество аварийных выходов, наличие легковоспламеняющихся материалов в здании, а также незаконно припаркованные вокруг помещения машины, которые не позволили пожарным оперативно потушить пожар.