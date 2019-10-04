При посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12, погибли четыре человека

При аварийной посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12, в результате четыре из семи находившихся на борту человек погибли, со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолёт пропал с радаров в 7:10, через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке. В 7:46 Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлётно-посадочной полосы, следов возгорания не было.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолёта могло закончиться горючее. Это был грузовой рейс из испанского Виго в Стамбул, который должен был дозаправиться во Львове.