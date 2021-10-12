​​​​​​​При Нижнетагильской епархии открылась детская телестудия

В здании воскресной школы при Свято-Троицком соборе в Нижнем Тагиле открылась детская телестудия. В течение 10 месяцев её воспитанники будут обучаться азам журналистики и участвовать в съемке передачи под названием «Посиделки со смыслом. Станция Незевай». На проект Нижнетагильской епархии Фонд президентских грантов выделил почти 1,5 миллиона рублей.

«Наша задача — сделать пять выпусков передачи на важные для современных подростков темы. Они нуждаются в подобной телепередаче, потому что им не с кем обсудить волнующие их сложные вопросы», — рассказала руководитель проекта и педагог юнкоров Мария Панишева.

Каждый выпуск будет посвящён определённой теме: выбор жизненного пути, любовь, дружба, богатство и бедность. Программа будет построена из разных сюжетов, которые самостоятельно сняли юные корреспонденты. Целевая аудитория передачи — школьники с 7-го по 11-й класс.

Занятия начались ещё в августе. За несколько месяцев ребята изучили жанры журналистики, сходили на свой первый соцопрос, записали стендапы (приём, когда журналист работает в кадре). Планируется, что первый выпуск передачи выйдет в ноябре. Длительность программы — 30 минут.

«Делать передачи будем мы, педагоги-журналисты, а ассистировать нам будут подростки: как юнкоры, так и операторы. Сейчас мы обучаем их составлять вопросы собеседнику, мыслить и дискутировать на тему первого выпуска передачи, работать в кадре. Эти навыки нужны для съёмки сюжетов передачи и проведения итоговой студийной съёмки, которая должна объединить сюжеты в единое целое», — говорит Мария Панишева.

Преподают журналистику бывший главный редактор журналов «Добрый молодец» и «Красная девица» Мария Панишева и корреспондент ТРК «Телекон» Сергей Деревков. Также азам видеосъёмки школьников обучает оператор «Телекона» Андрей Белоусов.

Сейчас в студии занимаются 10 человек, несколько ребят ушли из-за большой нагрузки в школе. Мария Панишева отмечает, что в студию могут взять дополнительно четырёх мальчиков и трёх девочек, которые попробуют себя в роли корреспондентов, и ещё четырёх подростков в качестве операторов. Занятия проводятся два раза в неделю (в среду и пятницу) с 17:00 до 20:00 по адресу Трудовая, 3. Записаться можно по телефону: +7 (919) 386-29-80.