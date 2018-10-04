При крушении вертолёта в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ

В результате крушения вертолёта в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс». Официально гибель Карапетяна пока не подтверждена.

РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщало, что вертолёт, по предварительным данным спортивной модели AS-350, 3 октября разбился у деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. На борту вертолёта находились три человека, все они погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.