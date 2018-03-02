Президентом Армении избран бывший премьер-министр

Президентом Армении стал Армен Саркисян — бывший премьер-министр страны, посол в Великобритании, пишет «Интерфакс». Саркисяна, который был единственным кандидатом на должность, избрал парламент Армении путём тайного голосования. За кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против выступили десять, один бюллетень признали недействительным. Для того чтобы избраться, кандидату нужно было набрать как минимум 79 голосов из 105 депутатов.

Саркисяна выдвинули кандидатом фракции правящей Республиканской партии Армении и левонационалистической партии «Дашнакцутюн». Вторая партия в парламенте — правоцентристская «Царукян» — также поддержала кандидатуру.

Новый президент вступит в должность 9 апреля, когда закончится срок действующего главы Армении Сержа Саргсяна. Саргсян занимает этот пост с апреля 2008 года. Саркисян станет четвёртым президентом Армении со времени провозглашения независимости республики и появления этой должности. Кроме того, это первый президент, избранный депутатами, а не на всеобщем голосовании. Новые правила предусмотрены реформой, по которой Армения переходит к парламентской форме правления.

Армен Саркисян родился в 1953 году. Окончил физический факультет Ереванского государственного университета, является кандидатом физико-математических наук и почётным доктором Национальной академии наук Армении. В разное время он работал послом Армении в Бельгии, Ватикане, Люксембурге, Нидерландах. Был премьер-министром Армении с конца 1996-го до марта 1997 года.