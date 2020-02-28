Президента Монголии поместили в двухнедельный карантин после поездки в Китай

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, со ссылкой на агентство Anadolu пишет Lenta.ru.

Президент вернулся из поездки в Китай в ночь на 27 февраля, в ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также преподнёс Китаю в дар 30 тысяч баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом. Сообщается, что глава государства вместе со всеми членами сопровождавшей его делегации, в том числе с главой МИД Дамдиноом Цогтбаатаром, будет находиться под наблюдением в течение 14 дней — всё это время Баттулга и министр проведут в больнице в столичном районе Баянзурх. Остальных поместили в санаторий в Жаргаланте.

Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года с китайского рода Ухань в провинции Хубэй. По последним данным ВОЗ (на 27 февраля), всего заражено 82249 человек (в том числе в материковом Китае 78630), умерли 2747 заболевших. За пределами материкового Китая в 48 странах и территориях по всему миру зафиксировано 3664 подтверждённых случая заражения и 57 случаев летального исхода.