Президент Украины создал реестр педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Единого реестра лиц, когда-либо привлекавшихся за преступления против половой неприкосновенности детей, пишет РИА Новости. Документ направлен на расширение полномочий правоохранительных органов в отношении педофилов.

Отмечается, что реестр будет передан на содержание министерства юстиции страны. В случае необходимости главы прокуратур и органов досудебного расследования могут воспользоваться этим реестром. Кроме того, доступ к нему получили следователи и уполномоченные представители Нацполиции и Госбюро расследований.

Ранее Зеленский наложил вето на закон, усиливающий ответственность за сексуальные преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. За изнасилование малолетних, помимо лишения свободы на срок до 15 лет, предлагалось подвергать преступников принудительной химической кастрации.