Президент Турции призвал Армению покинуть «оккупированную территорию» Азербайджана

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Нагорный Карабах «оккупированной территорией Азербайджана» и призвал Армению «немедленно» её покинуть, сообщает агентство «Анадолу».

«Турция и впредь будет на стороне друга и брата Азербайджана всеми своими возможностями и всем сердцем. После того как Армения немедленно покинет оккупированную территорию Азербайджана, регион вновь обретёт мир и покой», — заявил Эрдоган.

Он осудил действия Армении, которая, по его мнению, «напала на азербайджанские земли».

«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — отметил президент Турции.

Ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что страна «будет поддерживать Азербайджан, что бы ни произошло».

Напомним, утром 27 сентября возобновились столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение на территории обеих стран. Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих противника.

Нагорный Карабах — непризнанная республика, входившая в состав Азербайджанской ССР. Сейчас значительную часть республики занимает армянское население.