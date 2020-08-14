Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Sky News заявил, что Александр Лукашенко больше не может считаться легитимным главой Беларуси.

«Я думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным [президентом], потому что в Беларуси не было свободных демократических выборов», — сказал он.

По мнению Науседы, у Лукашенко осталось мало времени, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами. Он добавил, что «абсолютно необходимым предварительным условием для нормальных отношений [соседних стран] с Беларусью являются свободные выборы и логический результат этих выборов». Он также предупредил европейских лидеров о возможном переходе Беларуси под контроль России, если они проигнорируют белорусский кризис.

Ранее, 11 августа, ЕС заявил о намерении ввести санкции в отношении Беларуси после прошедших президентских выборов, которые европейские политики назвали несвободными и нечестными. Введение ограничительных мер уже поддержали Литва, Латвия, Германия, Швеция и Австрия.

После объявления результатов голосования в Литву уехала Светлана Тихановская — основной соперник Лукашенко на президентских выборах и лидер белорусской оппозиции; возможной причиной отъезда оппозиционного кандидата могли стать угрозы её семье. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская — около 10%. Она и её сторонники не признали результаты выборов, в стране проходят массовые протесты.