Евросоюз заявил, что выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми

Евросоюз заявил, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми. Сейчас он изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие. Об этом сообщается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Декларация согласована с главами МИД всех 27 стран Евросоюза.

«Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить всех задержанных», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ЕС будет изучать действия белорусских властей и «проводить глубокую переоценку отношений с Беларусью», пояснив, что речь идёт в том числе об адресных мерах против «ответственных за насилие, аресты и фальсификацию результатов выборов».