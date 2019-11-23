Президент федерации лёгкой атлетики ушёл в отставку после допингового скандала

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму заявление о своём уходе в отставку. Пост исполняющего обязанности главы ВФЛА заняла президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

«Остальные вопросы будут рассматриваться на заседании рабочей группы в ОКР в понедельник и в среду в министерстве спорта», — цитирует Шляхтина «Интерфакс».

Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Шляхтина, а также исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина. Их обвиняют в фальсификации документов и в отказе сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко.