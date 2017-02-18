Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщается на сайте президента, передаёт Republic. Соответствующий указ Алиев подписал во вторник, 21 февраля. До этого пост вице-президента страны оставался вакантным.

Ранее, в сентябре 2016 года, в Азербайджане прошёл всенародный референдум, по итогам которого в Конституцию республики было внесено 29 поправок. В частности, более 90% граждан страны проголосовали за увеличение срока президентства с пяти до семи лет.

Кроме того, после референдума были отменены возрастные ограничения для кандидатов в президенты, введены должности первого вице-президента и вице-президента.

Азербайджанцы также одобрили поправки в Конституцию, согласно которым глава страны может объявить о проведении внеочередных президентских выборов, сроки проведения которых в случае ухода президента в отставку сокращаются с трёх месяцев до 60 дней.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»