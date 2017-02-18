Сегодня: Вт, 21 Февраля, 2017 | USD 57.86 руб. 1.14   EUR 61.21 руб. 1.79   | -0 °C
21 Фев 2017 15:50 | Метки: Новости

Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщается на сайте президента, передаёт Republic. Соответствующий указ Алиев подписал во вторник, 21 февраля. До этого пост вице-президента страны оставался вакантным.

Ранее, в сентябре 2016 года, в Азербайджане прошёл всенародный референдум, по итогам которого в Конституцию республики было внесено 29 поправок. В частности, более 90% граждан страны проголосовали за увеличение срока президентства с пяти до семи лет.

Кроме того, после референдума были отменены возрастные ограничения для кандидатов в президенты, введены должности первого вице-президента и вице-президента.

Азербайджанцы также одобрили поправки в Конституцию, согласно которым глава страны может объявить о проведении внеочередных президентских выборов, сроки проведения которых в случае ухода президента в отставку сокращаются с трёх месяцев до 60 дней. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Рекомендуемые новости:

64x64
18.Фев.17 12:24 | Комментарии: 0

Город, которого нет. Памятник царю-освободителю

64x64
17.Фев.17 18:13 | Комментарии: 0

«Тагил может стать спасательным кругом». Чего бояться и на что надеяться кандидату Куйвашеву на выборах в Путинграде?

64x64
17.Фев.17 10:01 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-15: «Великая стена», Tomorrowland и как путешествовать самостоятельно, много и безопасно

О том, чем заняться с 17 по 19 февраля

Лента новостей

В ВЭБе назвали криптовалюту биткоин «позитивной бактерией» В ВЭБе назвали криптовалюту биткоин «позитивной бактерией»
21.02.2017 | Комментарии: 0
ФАС проверяет российские офисы LG и Philips ФАС проверяет российские офисы LG и Philips
21.02.2017 | Комментарии: 0
Следователи Нижнего Тагила назвали причину смерти ребёнка, погибшего ночью рядом с мамой Следователи Нижнего Тагила назвали причину смерти ребёнка, погибшего ночью рядом с мамой
21.02.2017 | Комментарии: 0
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
21.02.2017 | Комментарии: 0
СМИ: В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района СМИ: В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района
21.02.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ открыл новую экспозицию в честь воевавших героев Нижнетагильского металлургического комбината ЕВРАЗ открыл новую экспозицию в честь воевавших героев Нижнетагильского металлургического комбината
21.02.2017 | Комментарии: 0
«Роснефть» договорилась о закупке нефти у курдов «Роснефть» договорилась о закупке нефти у курдов
21.02.2017 | Комментарии: 0
МИД России подготовил проект санкций против Северной Кореи МИД России подготовил проект санкций против Северной Кореи
21.02.2017 | Комментарии: 0
Кабмин задумался о возвращении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч Кабмин задумался о возвращении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
21.02.2017 | Комментарии: 0
Новый эпизод в войне тагильской мэрии с киосками: торговые павильоны у проходной УВЗ сравняли с землёй Новый эпизод в войне тагильской мэрии с киосками: торговые павильоны у проходной УВЗ сравняли с землёй
21.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Сбербанк могут лишить монополии на выплату военных пенсий Сбербанк могут лишить монополии на выплату военных пенсий
21.02.2017 | Комментарии: 0
Активисты НОД требуют привлечь к уголовной ответственности журналистку Znak.com за вопрос Путину Активисты НОД требуют привлечь к уголовной ответственности журналистку Znak.com за вопрос Путину
21.02.2017 | Комментарии: 0
ЦБ аннулировал лицензию банка из группы Газпромбанка ЦБ аннулировал лицензию банка из группы Газпромбанка
21.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле будут судить убийцу-расчленителя В Нижнем Тагиле будут судить убийцу-расчленителя
21.02.2017 | Комментарии: 0
«Коммерсантъ» узнал подробности гибели российских военных в Сирии «Коммерсантъ» узнал подробности гибели российских военных в Сирии
21.02.2017 | Комментарии: 0
Российские федеральные СМИ стали меньше упоминать Трампа Российские федеральные СМИ стали меньше упоминать Трампа
21.02.2017 | Комментарии: 0
Уралвагонзавод заключил контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток Уралвагонзавод заключил контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток
21.02.2017 | Комментарии: 0
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
20.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле владелец бани обвинил мэрию в обмане льготников В Нижнем Тагиле владелец бани обвинил мэрию в обмане льготников
20.02.2017 | Комментарии: 0
Комиссия Госдумы по этике проверит высказывания Виталия Милонова Комиссия Госдумы по этике проверит высказывания Виталия Милонова
20.02.2017 | Комментарии: 0
«Владимир Владимирович, обратите внимание на нас! Губернатор и министры бездействуют». Обманутые пайщики «Бухты Квинс» вышли на пикет в центре Екатеринбурга «Владимир Владимирович, обратите внимание на нас! Губернатор и министры бездействуют». Обманутые пайщики «Бухты Квинс» вышли на пикет в центре Екатеринбурга
20.02.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге пенсионерка с сыном убили почтальона из-за 240 тысяч рублей В Екатеринбурге пенсионерка с сыном убили почтальона из-за 240 тысяч рублей
20.02.2017 | Комментарии: 0
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
20.02.2017 | Комментарии: 0
Бурков раскритиковал «Единую Россию» за навязывание кандидатов-чужаков на пост губернатора Бурков раскритиковал «Единую Россию» за навязывание кандидатов-чужаков на пост губернатора
20.02.2017 | Комментарии: 0
СМИ: В Сирии погиб военнослужащий из Екатеринбурга СМИ: В Сирии погиб военнослужащий из Екатеринбурга
20.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости