Престижное высшее образование рядом: 5 дней до старта приёмной кампании — 2023 в ЮУрГУ

Получить высшее образование в Южно-Уральском государственном университете и стать востребованным специалистом в своей отрасли может каждый. Сегодня университет готов предложить абитуриентам большое количество бюджетных мест, гибкую скидочную программу, а также меры поддержки в виде стипендий.

Как поступить в ведущий вуз Южного Урала в 2023 году, рассказываем в нашей статье.

В этом году абитуриентов ЮУрГУ ожидают более 3000 бюджетных мест. Традиционно наибольшее количество бюджетных мест — более 1000 — выделено на востребованные инженерные направления. Технические специальности всегда остаются в числе самых востребованных как в России, так и во всём мире. Выпускники Южно-Уральского государственного университета занимают ведущие позиции на крупнейших предприятиях регионального, федерального и мирового уровней. Здесь готовят лидеров индустрии!

Часть бюджетных мест проходят по целевому набору, а значит, абитуриент не только бесплатно получит высшее образование, но и будет гарантированно трудоустроен.

Учиться в вузе и получать высшее образование стало выгодно. В ЮУрГУ действует программа именных стипендий.

Также абитуриенты, набравшие высокие баллы ЕГЭ, могут претендовать на снижение стоимости обучения вплоть до 23%.

200–239 баллов ЕГЭ — скидка 15%.

170–199 баллов ЕГЭ — скидка 10%.

Условия действуют и для иностранных абитуриентов, поступающих по внутреннему экзамену ЮУрГУ.

Для программ магистратуры и среднего профессионального образования (СПО) также есть скидки, но в этом случае в зачёт пойдёт средний балл диплома или аттестата.

Для абитуриентов, поступающих в магистратуру и имеющих в дипломе средний балл свыше 4,5, скидка на обучение составит 20%, а для тех, у кого средний балл на отметке 4–4,49, — 10%.

С программами СПО, в свою очередь, система более гибкая:

5–4,8 балла — скидка 10%.

4,7–4,5 балла — скидка 7%.

4,4–4,2 балла — скидка 5%.

Абитуриенты, желающие поступить на бюджет, должны подать заявление до 25 июля, а те, кто будет дополнительно участвовать в испытаниях творческой направленности, — до 9 июля.

Приёмная комиссия начинает свою работу 20 июня в Главном корпусе ЮУрГУ (г. Челябинск, пр. Ленина, 76) с 9 до 17 часов в будние дни и с 9 до 14 часов в субботу и воскресенье.

Сайт для абитуриентов ЮУрГУ: www.abit.susu.ru

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