Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского отпустили из-под домашнего ареста

Фигуранта дела о растрате в Роскомнадзоре пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, со ссылкой на адвоката Артура Большакова пишет агентство «Москва».

Большаков представляет в деле интересы другого фигуранта — начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, который также отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, из-под домашнего ареста отпустили советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Большаков предположил, что решение суда связано с тем, что оснований для продления домашнего ареста свыше года нет.

Адвокат Ампелонского Сергей Седаков заявил, что пресс-секретарь ведомства вернулся к работе.

«Все запреты сняты, он уже на рабочем месте», — рассказал он.

Расследование уголовного дела о растрате в ведомстве было завершено 11 сентября. Всего по делу проходят 14 человек, среди них — гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которой вменяют девять эпизодов преступления. Ранее на имущество Ампелонского, Едидина и Весельчакова наложили арест, а генпрокуратура потребовала взыскать с обвиняемых 58 миллионов рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбудили в сентябре 2017 года. По версии следствия, они занимались фиктивным трудоустройством и таким образом похищали деньги ведомства.