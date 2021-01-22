Пресс-секретаря отлучённого от церкви схиигумена Сергия арестуют в третий раз

Правоохранители намерены вновь арестовать помощника схиигумена Сергия Всеволода Могучева, уже находящегося под арестом, со ссылкой на адвоката Михаила Толмачёва пишет Ura.ru.

Полицейские оформили ещё один административный протокол на Могучева, в ближайшие дни его вновь будут судить.

«Меня вызвали в спецприёмник, где сейчас находится Всеволод, — в моём присутствии ему вручат постановление о возбуждении ещё одного административного дела. Статья та же самая (20.1.3. КоАП), но за другой видеоролик. После этого материалы доставят в суд», — рассказал Толмачёв.

Заседание суда по ним намечено на ближайшие дни. По предположению адвоката, аресты Могучева теперь будут следовать один за другим — за каждый опубликованный в соцсетях ролик с проповедями отлучённого отца Сергия, которые будут признаны экстремистскими.

«Его не планируют наказать один раз и отпустить — планируют наказывать и наказывать», — пояснил Толмачёв.

Близкие к следствию по делу Сергия источники полагают, что силовики будут держать Могучева под арестом до тех пор, пока он не даст показания на отца Сергия.

Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря и затем арестован на 15 суток за неповиновение полиции. 12 января родные и друзья Могучева планировали встретить его из спецприёмника, но в тот же день Октябрьский суд вновь арестовал его — на этот раз за экстремизм, назначив ему также 15 суток ареста.

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) находится в СИЗО «Матросская тишина» по обвинению в склонении несовершеннолетних к суициду.