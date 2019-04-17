Пресс-секретарь Матвиенко опроверг информацию о смене главы Совета Федерации

Пресс-секретарь спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Владислав Пономаренко заявил, что информация о её уходе из верхней палаты парламента является слухами, пишет «Интерфакс».

«Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — сказал Пономаренко.

Ранее о том, что Валентина Матвиенко в ближайшие месяцы может покинуть свою должность, писал «Дождь». По данным издания, основным кандидатом на её место является глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. После отставки действующего спикера Матвиенко может «возглавить структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной», одним из возможных мест называется Пенсионный фонд России. В то же время, по данным другого источника, она просила президента Владимира Путина назначить её послом в Японии или в комитет по работе над Курильской проблемой.