Препараты от коронавируса внесли в список жизненно необходимых

Медикаменты для лечения новой коронавирусной инфекции вошли в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касающиеся лечения именно новой коронавирусной инфекции. Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», — сказал он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко пояснил, что в первую очередь речь идёт о «Фавипиравире», его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС.

Ранее Минздрав внёс информацию о применении «Фавипиравира» в рекомендации по лечению коронавируса: его разрешили применять не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. При этом ранее японский Институт здоровья Фуджита не нашел убедительных доказательств его пользы.