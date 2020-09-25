Препараты от коронавируса в течение недели внесут в список жизненно важных лекарств

Препараты на основе фавипиравира от коронавируса могут быть включены в список жизненно необходимых и важных лекарств в течение недели, сообщил «Интерфаксу» глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В ближайшую неделю принято решение будет», — сказал он.

Мурашко также сообщил, что в настоящее время в рамках пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса прививку сделали 3,5 тысячи испытуемых. Кроме того, министр сказал, что количество тяжело больных коронавирусом в России не увеличивается: по его словам, «объёмы (предоставляемой в России) медпомощи возвращаются, не упали, удалось сохранить».

В свою очередь главный трансплантолог России, директор центра трансплантологии им. Шумакова Сергей Готье сообщил, что эпидемия коронавируса сказалась на количестве донорских органов, которые «многие больницы перестали предоставлять, поскольку были перепрофилированы их реанимации».