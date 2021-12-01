Премьера кукольного блокбастера состоялась в Нижнем Тагиле (ФОТОРЕПОРТАЖ) 

В Нижнетагильском театре кукол состоялась премьера шуточного блокбастера для взрослых и детей «Пётр и Петрушка» (6+). Новый спектакль создан в редком традиционном жанре петрушечного театра и посвящён 300-летию Нижнего Тагила.

Режиссёром спектакля стал один из известных «петрушечников» России петербуржец Александр Стависский. В постановке, как отмечают в театре, соединились современные и исторические театральные приёмы: традиционные острые шутки, бои на палках, высокий «петрушечный» голос, который создаётся с помощью специального инструмента — пищика. Музыкальное сопровождение, как и требует жанр, живое и шумное: используются бубен, барабан, гармонь, погремушки. При этом артисты катаются по сцене на велосипеде, а в сценографии используются различные спецэффекты.

По сюжету Пётр Уксусов (Петрушка) в ходе спора выясняет, что «живёт без царя в голове». Он решает отыскать этого самого царя, а по пути успевает заболеть и «вылечить» Доктора, жениться, подраться с Чёртом, побывать в столице, добраться до Урала, познакомиться с Демидовым, поработать на заводе, убежать от Смерти и, наконец, встретиться с царём Петром.

«В спектакле я зарифмовал народного кукольного героя Петрушку с Петром Великим. Один из тёзок — король дураков, другой — император вся Руси. Они становятся персонажами традиционного “петрушечного” сюжета, только на этот раз история связана с Нижним Тагилом, славным трудовым городом, где люди ковали оружие и крепили оборону страны», — говорит Александр Стависский.

Петра I артист Алексей Девятых играет живым планом. Его костюм закройщик-портной театра кукол Татьяна Чиянова сшила по мотивам исторического кроя.

Спектакль «Пётр и Петрушка» поставлен в пространстве малого зала, ведь традиционно постановки петрушечного театра показывали на открытых площадках, где между публикой и сценой почти не существовало границ. Поэтому зрители театра кукол смогут не только рассмотреть все детали спектакля, но и стать его участниками. Персонажи будут задавать им вопросы, приглашать за кулисы, требовать аплодисментов.

Новый спектакль театр создал на средства гранта губернатора Свердловской области и посвятил двум важным датам 2022 года: 350-летию со дня рождения Петра I и 300-летию Нижнего Тагила, в судьбе которого император сыграл важную роль.