Премьер-министр Мишустин выделит семьям с детьми ещё 61,8 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сегодня сообщили на сайте правительства.

В кабмине уточнили, что сумма выплат составит 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.

На заседании правительства 12 ноября Мишустин объявил, что на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет в 2020 году будет направлено 123 миллиарда рублей.

Также премьер-министр упростил оформление пособий на детей. С 1 ноября был сокращён перечень необходимых документов для подтверждения права на получение средств. В частности, для оформления выплат больше не требуется предоставлять сведения об алиментах.