Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения заявил об уходе в отставку, пишет «Интерфакс».

По его словам, после этого в отставку уйдёт правительство, но он и все министры продолжат работу в качестве исполняющих обязанности.

«Цель отставки — завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу», — сказал Пашинян.

В парламенте Армении заверили, что не планируют выдвигать своего кандидата в премьер-министры, сообщают «Новости Армении». Если члены парламента выполнят это обещание и нового премьер-министра не смогут избрать дважды в ближайшие две недели, парламент распустят и проведут досрочные выборы, которые могут состояться 9 декабря.

Если в декабре избиратели проголосуют за партию «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян, он снова займёт должность премьер-министра.

Ранее Пашинян отправил в отставку министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», выступивших против предложения премьера о внеочередных парламентских выборах. Они предлагали назначить выборы на май 2019 года.

Напомним, Пашинян в середине апреля 2018 года возглавил массовые протесты против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром. Протестующие добились отставки Саргсяна. В мае Пашинян стал премьер-министром.