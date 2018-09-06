Премьер Дмитрий Медведев сменил пресс-секретаря

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова покинет свой пост и планирует перейти на работу во Внешэкономбанк, пишет «Интерфакс».

«В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБ, куда намереваюсь перейти», — сказала Тимакова.

Ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко сообщил журналистам, что Тимакова покинет свой пост, а её место займёт первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов.

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата — пресс-секретаря премьер-министра», — сказал Чуйченко.

Тимакова добавила, что передаст дела Осипову и познакомит его с коллективом на следующей неделе.

«После того как завершится оформление документов, он выйдет на работу», — сказала она.

Пресс-секретарь премьера сообщила, что решение о переходе на другую работу приняла полгода назад.

«Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал его», — заключила Тимакова.

Тимакова занимает пост пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева с 22 мая 2012 года, до этого с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года она являлась его пресс-секретарём на посту президента Российской Федерации.