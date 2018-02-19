Представители УГМК опровергли информацию о сносе екатеринбургской телебашни 23 февраля

В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) опровергли, что недостроенная телебашня в Екатеринбурге будет снесена 23 февраля. О том, что телебашня будет снесена в ближайшую пятницу, сообщила интернет-газета Znak.com со ссылкой на заявления чиновников на сегодняшнем аппаратном совещании городской администрации.

«В мэрии, видимо, пользуются устаревшей информацией. 23 февраля сноса не будет. Ранее мы уже комментировали этот момент и объясняли, что все работы будут производиться в марте», — заявили Znak.com в пресс-службе УГМК.

Точную дату представители компании не назвали, однако ранее в УГМК говорили, что взрыв башни планируется уже после президентских выборов 18 марта.

Телебашню в Екатеринбурге начали строить в 1983 году, но в 1991 году возведение объекта было полностью остановлено. Высота конструкции составляет 220 метров. Уральская горно-металлургическая компания, получившая права на башню и земельный участок под ней, планирует возвести на этом месте ледовую арену.

Часть екатеринбуржцев выступает против сноса башни, считая её одним из символов города. Активисты не раз проводили акции протеста против сноса, а петицию за сохранение башни адресовали президенту РФ Владимиру Путину.