Представитель генпрокуратуры заявил об отсутствии в России уголовных дел за «лайки»

Официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в России не возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в соцсетях, пишет ТАСС.

«Окрестили так все эти дела — "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за репосты есть [уголовные дела], потому что репосты — это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», — подчеркнул Куренной.

По его словам, основная масса уголовных дел об экстремизме возбуждается по фактам размещения информации в интернете. В 2017 году по таким фактам возбуждено 75% уголовных дел по экстремистским статьям. В первом полугодии 2018 года 571 из 762 дел возбуждено за экстремизм в интернете.

Как сообщил Куренной, 21 сентября генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал указание об усилении прокурорского надзора за выявлением и пресечением экстремистских преступлений. Куренной также сказал, что надеется на снижение уголовных дел об экстремизме в интернете после принятия постановления пленума Верховного суда, разъясняющего, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение экстремистских материалов.

Отмечается, что уголовные дела за лайки в России всё же заводятся, несмотря на то, что Куренной утверждает обратное. В частности, в городе Советская Гавань Хабаровского края в 2017 году было возбуждено дело против врача, поставившего «класс» публикации в «Одноклассниках». Адвокат медика Константин Суковатый сообщал, что его подзащитный поставил «класс» картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины, из-за этого следствие подозревает его в публикации «высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности».