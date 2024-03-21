Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника группой лиц неславянской внешности

Председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в Нижнем Тагиле 17-летнего подростка группой лиц неславянской внешности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошёл 17 марта около 18:10 у магазина «Пятёрочка» на улице Балакинской, 18. По словам матери пострадавшего подростка, её сын стоял около супермаркета и ждал друга. В какой-то момент к нему подошла группа мужчин, один из которых попросил закурить. Получив отказ, агрессоры повторили просьбу. После ответа в более резкой форме молодые люди окружили школьника и начали его избивать. У мальчика диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга.