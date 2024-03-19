В Нижнем Тагиле толпа мужчин избила школьника 

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) по факту избиения 17-летнего подростка группой лиц неславянской внешности.

Инцидент произошёл 17 марта около 18:10 у магазина «Пятёрочка» на улице Балакинской, 18. По словам матери пострадавшего подростка Ирины, её сын стоял около супермаркета и ждал друга. В какой-то момент к нему подошла группа мужчин, один из которых попросил закурить. Получив отказ, агрессоры повторили свою просьбу. После ответа в более резкой форме молодые люди окружили и начали избивать школьника.

«Мы вместе были в магазине “Пятёрочка”. Когда вышли, я пошла в сторону больничного городка, а он немного меня проводил, буквально через дорогу, и пошёл обратно к магазину, должен был встретиться там с другом. Я шла и постоянно оглядывалась, так как эта шайка мне сразу не понравилась. Вижу, начали у него что-то спрашивать, посмеиваться. Я остановилась. Потом окружили с разных сторон и начали закидывать его грязным снегом. Я побежала к сыну. Когда прибежала, он уже весь в крови стоял. Я начала кричать, они забежали в магазин и разбежались по разным отделам по одному», — рассказала АН «Между строк» мама подростка.

По словам женщины, у мальчика диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга. Подросток находится в больнице.

Сейчас сотрудники правопорядка изучают записи с камер видеонаблюдения в районе инцидента, устанавливают остальных участников и точные обстоятельства случившегося, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«На место происшествия по сообщению граждан выезжал наряд патрульно-постовой службы. В ходе патрулирования у дома № 46 на улице Металлургов патрульными полицейскими задержан 26-летний молодой человек, на которого потерпевший указал как на участника происшествия. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Наказание было условным. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. В дальнейшем сотрудниками полиции установлен ещё один 21-летний подозреваемый, в июне 2022 года Тагилстроевским районным судом осуждён за совершение грабежа и мошенничества к 2,5 годам условно. Оба жители посёлка Рудник им. III Интернационала. Они опрошены, но отрицают свою причастность к происшествию», — сказали АН «Между строк» в ведомстве.