Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в отношении тагильского автохама

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 3 сентября на пересечении улиц Попова и Металлургов в Нижнем Тагиле. Местные жители стали свидетелями грубейшего нарушения ПДД автохамом. Видеодоказательство очевидцы разместили в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На записи видно, как Mazda CX-5 выезжает на проезжую часть через трамвайные пути и пешеходную зебру. По словам очевидцев, автомобилист, заметивший съёмку, вышел из машины и начал избивать автора видео.

«В телеграм-канале сообщается, что в городе Нижнем Тагиле Свердловской области выходец из Азербайджана в ответ на замечания местных жителей и видеофиксацию нарушения им правил дорожного движения применил в отношении них физическую силу. Отмечается, что в 2016 году нападавший задерживался по подозрению в совершении преступлений в составе организованной преступной группы. В СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщает Информационный центр СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.