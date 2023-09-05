Полиция и ГИБДД Нижнего Тагила проверят автохама, грубо нарушившего ПДД и избившего очевидца

3 сентября на пересечении улиц Попова и Металлургов в Нижнем Тагиле местные жители стали свидетелями грубейшего нарушения ПДД автохамом. Видеодоказательство очевидцы разместили в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На записи видно, как Mazda CX-5 выезжает на проезжую часть через трамвайные пути и пешеходную зебру.

По словам очевидцев, автомобилист, заметивший съёмку, вышел из машины и начал избивать автора видео.

«При предложении повторить свои угрозы на камеру из машины выскочила женщина, которая напала на снимающую видео девушку, выхватила из рук телефон и грозилась разбить его. Водитель автомобиля напал на супруга девушки-очевидца, нанося множество ударов и применяя попытки удушения, в результате которых порвал серебряную цепочку с крестиком. Как только девушка смогла вернуть свой телефон, сразу позвонила в полицию. Правонарушители поспешно скрылись, испугавшись скорого появления полиции», — сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на свидетелей и участников конфликта.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» паблику «Инцидент Нижний Тагил» заявили, что по данному факту будет проведена проверка. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что в действиях водителя Mazda CX-5 усматривается нарушение ПДД.

«В действиях водителя автомобиля Mazda усматривается нарушение правил дорожного движения, а именно: водитель выезжает на регулируемый пешеходный переход с тротуара на запрещающий сигнал светофора. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку, опросят водителя указанного транспортного средства, в том числе установят обстоятельства и причины нарушения и как водитель оказался на участке, предназначенном для движения пешеходов», — отметили в ГИБДД.