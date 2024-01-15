Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе проверки после инцидента с избиением несовершеннолетней пассажирки автобуса в Нижнем Тагиле

Ситуацией с избиением несовершеннолетней пассажирки водителем маршрутки № 36 в Нижнем Тагиле заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства затребовал от своих региональных подчинённых доклад о ходе проведения проверки, возбуждённой после инцидента, который произошёл вечером 10 января.

Напомним, в тот день около 22:15 на остановке «Красногвардеец» водитель маршрутки № 36 выкинул из «Газели» девочку-подростка, в результате чего, по сообщениям очевидцев, она получила травмы. Случившееся свидетели конфликта сняли на видео и выложили в сеть. После инцидента девушка обратилась в ОП № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». По факту произошедшего в полиции была организована проверка. Её проведение взяли на контроль в прокуратуре Тагилстроевского района. Собственные проверочные мероприятия по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров) организовали и в СУ СК России по Свердловской области.

Отметим, водитель маршрутки № 36, замешанный в инциденте, не в первый раз становится антигероем местных новостей. В апреле 2023 года на его непрофессиональное поведение и систематическое хамство уже поступали жалобы. Тогда руководство компании «Союз-НТ» планировало уволить конфликтного сотрудника, однако ситуацию удалось уладить. Водитель принёс извинения за грубость и пообещал впредь себя так не вести, однако, как показало время, сдержать обещание мужчине не удалось.