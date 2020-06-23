Предприятию «Росатома» в Лесном выделят 20 млрд рублей из федерального бюджета

Принадлежащему корпорации «Ростех» предприятию «Электрохимприбор» из Лесного направят больше 20 млрд рублей из федерального бюджета, со ссылкой на телеграм-канал директора предприятия Сергея Жамилова пишет Znak.com.

По его словам, средства будут выделены в рамках федеральной целевой программы развития ядерного оружейного комплекса до 2030 года.

«Запланированы техническое перевооружение производственных подразделений комбината, строительство новых объектов, комплексов зданий отдельных производств и новой насосно-фильтровальной станции», — заявил Сергей Жамилов.

Он отметил, что по предыдущей аналогичной программе комбинат получил в два раза меньше средств. Специалисты комбината два года готовили документы для получения государственных инвестиций.