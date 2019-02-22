Предприятия задолжали россиянам зарплаты на сумму 2,7 млрд рублей

По последним данным, задолженность предприятий перед работниками в России составляет 2,7 млрд рублей, заявила «Интерфаксу» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объём задолженности по заработной плате составляет 2,7 млрд рублей. По сравнению с 1 февраля 2018 года задолженность чуть-чуть подросла, на 1,3%. Это, в принципе, сезонный рост, ничего критического он для нас не представляет, хотя с точки зрения работников это важно», — сказала Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Она добавила, что, по данным Росстата, задолженность по зарплате имеется у 42 тысяч работников. Наибольший объём задолженности отмечен в сфере обрабатывающей промышленности (57%), в строительстве (14,4%), транспорте (8,9%). В числе регионов, где наблюдается наибольший объём задолженности, Приморский край, Волгоградская и Астраханская области.

На РТК рассматривается разработанный Минтрудом в 2018 году законопроект о принудительном взыскании с работодателей задолженности по зарплате перед работниками. Законопроект поддерживают две стороны РТК — правительство и сторона профсоюзов, но не поддерживают работодатели.

Механизм, предложенный в законопроекте, предполагает, что в случае невыплаты начисленной заработной платы трудовой инспектор сначала направляет работодателю предписание, а затем может самостоятельно инициировать исполнительное производство. В результате долг по зарплате судебные приставы спишут со счёта работодателя.