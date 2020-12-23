Предприятия ЕВРАЗа стали лучшими благотворителями Свердловской области

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарский ГОК стали лучшими благотворителями Свердловской области за 2020 год. Итоги благотворительной деятельности в регионе подвели в рамках Дней милосердия, которые проводятся на Урале более 20 лет.

Нижнетагильский металлургический комбинат был объявлен лучшим благотворителем года в главной номинации, а Качканарский ГОК стал лучшим меценатом среди промышленных предприятий. Всего в 2020 году на социальные, благотворительные и спонсорские программы ЕВРАЗ направил более 7,2 млрд рублей.

При поддержке ЕВРАЗа строится мост через Тагильский пруд, легкоатлетический манеж, будет проводиться реставрация Завода-музея. В Качканаре завершается строительство Дворца единоборств и детской спортивной школы «Ритм», сообщает пресс-служба компаниии.

Кроме того, в течение всего 2020 года ЕВРАЗ помогал медицинским и социальным учреждениям города в борьбе с COVID-19. Компания приобретала средства индивидуальной защиты, электронные термометры, аппараты ИВЛ.

«Благотворительное движение металлургов Урала продолжается много лет и будет только развиваться. Начиналось всё ещё с Демидовых. Мы эти традиции поддерживаем, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – В этом году мы особое внимание уделяли помощи социальным и медицинским учреждениям Нижнего Тагила и Качканара, покупали медицинское оборудование, средства защиты, антисептики. Огромная благодарность врачам».

Также холдинг ведёт программы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В социальном проекте «ЕВРАЗ-детям» проходят реабилитацию более 200 тагильчан и качканарцев. Кроме того, ежегодно компания выделяет 6,5 млн рублей на реализацию социальных проектов в рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

Комбинат много лет является спонсором волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» и качканарского футбольного клуба «Горняк – ЕВРАЗ», а также содержит ДК НТМК, санаторий-профилакторий «Леневка», детские оздоровительные лагеря в Нижнем Тагиле и Качканаре. Ведёт шефство над несколькими школами, детскими салами, колледжами, а также Нижнетагильским технологическим институтом. Социальные программы организуются и для работников предприятий. Всего на сегодняшний день на комбинатах ведётся около 20 социальных программ.