Предпринимателям Свердловской области предоставят отсрочку по оплате аренды

В Свердловской области предпринимателям снизили платежи и предоставили отсрочку по оплате за аренду помещений, находящихся в госсобственности. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

По данным департамента информполитики региона, арендная ставка снижена на 10% для предпринимателей, создающих места для обучения, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

Юрлицам и ИП, включённым в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставят отсрочку оплаты за аренду помещений по договорам, заключённым до 1 января 2022 года. Также будет действовать отсрочка оплаты аренды за использование рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, находящихся в госсобственности Свердловской области, и земельных участках на территории Екатеринбурга, госсобственность на которые не разграничена. С предпринимателей не будут взимать штрафы и пени за несвоевременную оплату аренды и использование рекламных конструкций.