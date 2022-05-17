Предпринимателям Свердловской области предоставят отсрочку по оплате аренды

В Свердловской области предпринимателям снизили платежи и предоставили отсрочку по оплате за аренду помещений, находящихся в госсобственности. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
По данным департамента информполитики региона, арендная ставка снижена на 10% для предпринимателей, создающих места для обучения, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
Юрлицам и ИП, включённым в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставят отсрочку оплаты за аренду помещений по договорам, заключённым до 1 января 2022 года. Также будет действовать отсрочка оплаты аренды за использование рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, находящихся в госсобственности Свердловской области, и земельных участках на территории Екатеринбурга, госсобственность на которые не разграничена. С предпринимателей не будут взимать штрафы и пени за несвоевременную оплату аренды и использование рекламных конструкций.
- Напомним, в начале марта 2022 года Евгений Куйвашев создал штаб для оперативной оценки ситуации, прогнозирования её развития и выработки мер по обеспечению стабильности в регионе в условиях санкций.
- Одной из первых мер поддержки стало продление срока уплаты авансового платежа по налогу на имущество для предприятий малого и среднего бизнеса. Крайний срок платежа перенесли с 30 апреля на 30 ноября.