Предприниматели Свердловской области получат отсрочку от уплаты налога на имущество

Губернатор Евгений Куйвашев продлил срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество для предприятий малого и среднего бизнеса. Такую меру поддержки утвердили на сегодняшнем заседании правительства.

Крайний срок уплаты платежа перенесён с 30 апреля на 30 ноября. Это касается предприятий, занимающихся в том числе производством продуктов питания, одежды, бумаги, лекарств, мебели, компьютеров, а также работающих в сфере туризма, здравоохранения и спорта, авиаперевозок, сообщает департамент информполитики региона.

«Перенос платежа на осень позволит предприятиям легче адаптироваться к новым экономическим условиям, стабильно работать на территории региона», — говорит министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Также в России на полгода продлён срок уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса. Эта мера поддержки касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности.