Предпринимателям Нижнего Тагила рассказали, как вывести продукцию на внешний рынок

Нижний Тагил посетил директор департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Олег Александрин. В рамках Дней министерства он встретился с заместителем главы города по социальной политике Валерием Суровым и представителями бизнес-сообщества. Олег Александрин обсудил с ними поддержку малого и среднего бизнеса и рассказал о созданном в Свердловской области Центре поддержки экспорта, который должен помочь в том числе тагильским предпринимателям выйти на внешний рынок.

«Предпринимателям могут помочь с анализом иностранных рынков, поиском партнёров, составлением контрактов, сертификацией продукции. Центр организует бизнес-миссии, софинансирует участие бизнеса в международных выставках, организует обучающие мероприятия и форумы», — цитирует Александрина пресс-служба мэрии.

В ходе разговора предприниматели узнали о проблемах, которые мешают налаживать контакты со странами СНГ, и обсудили пути их решения. Также руководитель департамента посетил цеха «Нижнетагильского холодильника» и ООО «ТАПИ». С представителями компаний обсудили планы по продвижению продукции на рынки Китая и Азербайджана, перспективы наращивания объёмов для экспортной торговли. Помимо этого, Олег Александрин оценил уровень оснащённости медицинской базы Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина. Центр планирует предоставлять услуги по протезированию суставов и сопутствующие процедуры пациентам из КНР и стран ближнего зарубежья.