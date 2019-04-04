Предпринимателям Нижнего Тагила грозят штрафы за отсутствие договоров с «Рифеем» на вывоз мусора

Тагильских предпринимателей будут штрафовать за отсутствие договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с региональным оператором «Рифей». Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил на совещании в мэрии по экологической реформе руководитель свердловского филиала ООО «Компания “Рифей”» Фёдор Потапов. Он отметил, что тагильские юрлица, в том числе владельцы магазинов, пока не спешат заключать договоры на вывоз и утилизацию ТКО, а предпочитают выбрасывать мусор в контейнеры соседних жилых домов. Поэтому региональный оператор обсудит с прокуратурой возможность применения штрафных санкций к таким недобросовестным предпринимателям, пишет Tagilcity. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, по данным издания, поддержал инициативу «Рифея», так как сейчас за отходы многих коммерческих структур приходится платить простым жителям города.

«В настоящее время компания заключила 303 договора с бюджетными организациями и 601 — с другими юридическими лицами, ещё 308 находятся в стадии подписания», — отчитался на совещании Фёдор Потапов.

Отдельно, по информации пресс-службы тагильской мэрии, была затронута тема вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий образовательных учреждений.

«Сейчас региональный оператор выставляет школам счета по принятым нормативам, а не по фактическому объёму вывезенных отходов, как указано в заключённых договорах. Глава города дал поручение в течение месяца разобраться с этим вопросом и скорректировать работу как возчиков мусора, так и АО “Региональный информационный центр”, выставляющего счета тагильским школам», — рассказали АН «Между строк» в администрации города.

Напомним, с 1 января в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Теперь всеми организациями, которые работают с ТКО, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле управляет филиал тюменской компании «Рифей». Почти по всем частным секторам уже составлены графики вывоза мусора. За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. «Региональный информационный центр», который занимается начислениями за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, 2 апреля объявил о том, что переименует информационные листы. Уже в апреле тагильчане начнут получать так называемые платёжные документы. Базу данных обещают также актуализировать.