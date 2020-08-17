Предпринимателя из Нижнего Тагила оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную пилораму

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района оштрафовала на 100 тысяч рублей владельца пилорамы за нецелевое использование земельного участка.

В ведомстве рассказали, что в ходе проверки на территории Горноуральского городского округа был выявлен факт осуществления ООО «Балина» предпринимательской деятельности в сфере деревообработки на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 34,11 тысячи кв. м.

Это является нарушением требований Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В отношении юрлица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.