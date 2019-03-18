Предприниматели со всей России обвиняют жительницу Нижнего Тагила в мошенничестве. Бизнесвумен задолжала клиентам 40 млн рублей

Руководители около 50 компаний и индивидуальные предприниматели считают, что стали жертвами мошеннической схемы, которую организовала уроженка Нижнего Тагила Анастасия Соловьёва. В 2017 году 32-летняя бизнесвумен зарегистрировала в Уфе компанию «Финансовая корпорация Оптима» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Фирма занимается оказанием лизинговых услуг для приобретения легковых и грузовых автомобилей и другой техники для юридических и физических лиц.

В сентябре 2018 года в «ФК Оптима» обратилась нижнетагильская компания «Мангал» для приобретения в лизинг автомобиля Toyota. После дистанционного заключения договора и перевода аванса в размере 412 тысяч рублей автомобиль так и не был поставлен в оговорённые сроки, а сотрудники «ФК Оптима» перестали отвечать на звонки.

«Мы два раза писали заявление в полицию, и нам два раза отказали в возбуждении уголовного дела, — рассказал АН “Между строк” директор ООО “Мангал” Артём Копытов. — Теперь написали ещё в прокуратуру. Мы хотим, чтобы Соловьёву привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Своими силами мы узнали о ней больше, чем это сделала полиция. В WhatsApp создана группа с такими же, как мы, жертвами этой мошенницы. Там люди со всей России. Она нас просто всех кинула на деньги, и никто её не может найти».

Выяснилось, что от действий Соловьёвой пострадали около 50 человек, а общая сумма долга компании перед клиентами составляет почти 40 млн рублей. Истории у всех бизнесменов очень похожи.

«Мы хотели приобрести в лизинг аппарат УЗИ для нашей клиники, заплатили 250 тысяч рублей, но нам его так и не привезли. Прождали четыре месяца, и пришлось заказывать уже в другой компании. А эта Соловьёва до марта ещё общалась с нами в WhatsApp, но делала это с таким пренебрежением, как будто для неё это развлечение. У неё ни денег на счетах нет, ни имущества», — рассказала АН «Между строк» предпринимательница Марина из Самары.

По словам предпринимателей, Соловьёва часто меняет место жительства и какое-то время скрывалась за границей. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что в настоящее время сделаны запросы в Уфу и Москву, где может находиться Соловьёва.

«Но это не значит, что полиция ничего не делает. По всем заявлениям проводится проверка», — говорят в полиции.

В Арбитражном суде Республики Башкортостан находятся на рассмотрении пять исков к ООО «ФК Оптима». Пострадавшие бизнесмены уверены, что даже если суд встанет на их сторону, то взыскать с Соловьёвой все долги не получится, поскольку счета компании находятся в офшорной зоне.