Предприниматели Нижнего Тагила узнали о новых возможностях привлечения средств в проекты

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле прошёл полезный бизнес-завтрак «Привлечение финансирования в бизнес или проект» (18+). Около 60 предпринимателей пришли узнать о новых возможностях развития бизнеса и быстрого привлечения займов под конкретные цели и проекты.

Сергей Федореев, руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе, познакомил бизнесменов с возможностями новой инвестиционной платформы «ВДело» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Площадка заработала в октябре 2020 года, и на сегодняшний день через неё было привлечено 100 млн рублей.

Стать инвестором на платформе может физическое лицо или компания. Минимальный срок займа — 20 дней, максимальный — год. Привлечь средства можно за 1–3 дня. Минимальная сумма — 50 тысяч рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Доходность для инвесторов составляет от 11 до 18% годовых. Интересно и то, что Фонд поддержки предпринимательства защищает интересы инвестора и занимается взысканием средств с предпринимателя в случае дефолта.

Сергей Федореев дал предпринимателям и потенциальным инвесторам и несколько лайфхаков работы на платформе. Во-первых, он не советует привлекать большие суммы, потому что собрать их будет значительно сложнее. Не рекомендует руководитель СОФПП в Горнозаводском управленческом округе использовать площадку стартапам — начинающим предпринимателям стоит познакомиться с другими инструментами поддержки фонда.

«Некоторые заёмщики подходят к заполнению информации о проекте несерьёзно. На что нужны деньги? На стройку. А что строите, где строите, какие уже проекты выполнены — не указывают. Если берёте средства под госконтракт — дайте на него ссылку. Ведь инвестору важно понимать, во что он вкладывается и как вы будете возвращать средства. Поэтому главный совет — давать информацию максимально полно. Эти мелочи влияют на то, привлечёте вы средства или нет», — советует Сергей Федореев.

Другой спикер бизнес-завтрака — руководитель группы по привлечению массового сегмента «Промсвязьбанка» Евгений Ягуткин — познакомил слушателей с экономическими итогами 2020 года и прогнозом аналитиков ПСБ на ближайшие два года.

«Настроения на рынке позитивные. Есть динамика по ключевым показателям: кадры, кредиты, инвестиции за счёт поддержки государства и банков. По прогнозу аналитиков “Промсвязьбанка”, ВВП вернётся на уровень докризисного периода в конце 2021 года. Скорее всего, к концу 2021 года ставка ЦБ будет повышаться, потому что темпы инфляции превышают монетарную политику, которую проводит регулятор. До 2022 года ключевая ставка уйдёт до 5-6 процентов, сейчас — 4,25 процента», — заявил Евгений Ягуткин.

Рассказал представитель ПСБ и об интересных продуктах банка для бизнеса. Так, банк предлагает кредиты под госконтракты и выгодные предложения по эквайрингу — 1% в месяц на поступления для любых отраслей. По корпоративной карте ПСБ компании получают кэшбэк 10% живыми деньгами на любые покупки. А с корпоративной скидкой на оплату топлива можно сэкономить до 25 тысяч рублей в месяц при заправке автомобиля.

Участников бизнес-завтрака интересовали риски инвесторов, проекты, под которые можно привлечь деньги через платформу «ВДело». Звучали вопросы о том, можно ли НКО привлекать деньги через инвестплощадку. По итогам мероприятия многие бизнесмены отметили эффективность встреч такого формата.

«Надо что-то новое узнавать, когда занимаешься своим бизнесом, общаешься с определённым кругом заказчиков, поставщиков. Периодически нужно выходить в свет, ведь без понимания обстановки в стране, общения с компетентными людьми невозможно дальнейшее развитие. Пришёл сюда не зря однозначно, знакомых встретил, пообщался, узнал про новую платформу “ВДело”. Задам ещё пару вопросов специалистам конкретно по своей компании», — говорит предприниматель из строительного бизнеса Евгений.