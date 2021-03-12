Экономика

Предприниматели Нижнего Тагила узнали о новых возможностях привлечения средств в проекты

12.03.2021 10:25
Предприниматели Нижнего Тагила узнали о новых возможностях привлечения средств в проекты

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле прошёл полезный бизнес-завтрак «Привлечение финансирования в бизнес или проект» (18+). Около 60 предпринимателей пришли узнать о новых возможностях развития бизнеса и быстрого привлечения займов под конкретные цели и проекты. 

Сергей Федореев, руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе, познакомил бизнесменов с возможностями новой инвестиционной платформы «ВДело» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Площадка заработала в октябре 2020 года, и на сегодняшний день через неё было привлечено 100 млн рублей. 

Стать инвестором на платформе может физическое лицо или компания. Минимальный срок займа — 20 дней, максимальный — год. Привлечь средства можно за 1–3 дня. Минимальная сумма — 50 тысяч рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Доходность для инвесторов составляет от 11 до 18% годовых. Интересно и то, что Фонд поддержки предпринимательства защищает интересы инвестора и занимается взысканием средств с предпринимателя в случае дефолта. 

Сергей Федореев дал предпринимателям и потенциальным инвесторам и несколько лайфхаков работы на платформе. Во-первых, он не советует привлекать большие суммы, потому что собрать их будет значительно сложнее. Не рекомендует руководитель СОФПП в Горнозаводском управленческом округе использовать площадку стартапам — начинающим предпринимателям стоит познакомиться с другими инструментами поддержки фонда. 

«Некоторые заёмщики подходят к заполнению информации о проекте несерьёзно. На что нужны деньги? На стройку. А что строите, где строите, какие уже проекты выполнены не указывают. Если берёте средства под госконтракт дайте на него ссылку. Ведь инвестору важно понимать, во что он вкладывается и как вы будете возвращать средства. Поэтому главный совет давать информацию максимально полно. Эти мелочи влияют на то, привлечёте вы средства или нет», советует Сергей Федореев.

Другой спикер бизнес-завтрака — руководитель группы по привлечению массового сегмента «Промсвязьбанка» Евгений Ягуткин — познакомил слушателей с экономическими итогами 2020 года и прогнозом аналитиков ПСБ на ближайшие два года. 

«Настроения на рынке позитивные. Есть динамика по ключевым показателям: кадры, кредиты, инвестиции за счёт поддержки государства и банков. По прогнозу аналитиков “Промсвязьбанка”, ВВП вернётся на уровень докризисного периода в конце 2021 года. Скорее всего, к концу 2021 года ставка ЦБ будет повышаться, потому что темпы инфляции превышают монетарную политику, которую проводит регулятор. До 2022 года ключевая ставка уйдёт до 5-6 процентов, сейчас — 4,25 процента», заявил Евгений Ягуткин.

Рассказал представитель ПСБ и об интересных продуктах банка для бизнеса. Так, банк предлагает кредиты под госконтракты и выгодные предложения по эквайрингу — 1% в месяц на поступления для любых отраслей. По корпоративной карте ПСБ компании получают кэшбэк 10% живыми деньгами на любые покупки. А с корпоративной скидкой на оплату топлива можно сэкономить до 25 тысяч рублей в месяц при заправке автомобиля. 

Участников бизнес-завтрака интересовали риски инвесторов, проекты, под которые можно привлечь деньги через платформу «ВДело». Звучали вопросы о том, можно ли НКО привлекать деньги через инвестплощадку. По итогам мероприятия многие бизнесмены отметили эффективность встреч такого формата. 

«Надо что-то новое узнавать, когда занимаешься своим бизнесом, общаешься с определённым кругом заказчиков, поставщиков. Периодически нужно выходить в свет, ведь без понимания обстановки в стране, общения с компетентными людьми невозможно дальнейшее развитие. Пришёл сюда не зря однозначно, знакомых встретил, пообщался, узнал про новую платформу “ВДело”. Задам ещё пару вопросов специалистам конкретно по своей компании», говорит предприниматель из строительного бизнеса Евгений.

«Увидел рекламу встречи в Instagram и решил прийти сюда. Я слышал о центре “Мой бизнес”, но не сталкивался никогда с его деятельностью. Пришёл узнать, что здесь происходит. У меня есть мысли по поводу открытия бизнеса, после сегодняшнего мероприятия появилась дополнительная пища для размышления», отмечает тагильчанин Виталий Мартынов.

Фото: 
Артём Тимашев
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