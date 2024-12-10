Предприниматели Нижнего Тагила обратились на прямые линии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента РФ Владимира Путина с жалобой на рост тарифов на вывоз мусора

Актуальная проблема для тагильских предпринимателей – рост тарифов на вывоз мусора. Об этом «Российской газете» рассказал президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов.

«Локальная, но не менее актуальная проблема –- рост тарифов на вывоз мусора. С 1 июля 2024 года регоператор "Рифей", обслуживающий два десятка городов северной зоны Свердловской области, поднял тарифы для юридических лиц в 1,5 раза. Скажем, магазин непродовольственных товаров площадью 100 квадратных метров должен заплатить за вывоз ТКО 4310,5 рубля в месяц, а киоск такой же площади — ещё больше, 5471 рубль. Для сравнения: в Челябинской и Тюменской областях стоимость данной услуги в разы ниже!» — рассказал в интервью Борис Соколов.

По словам Бориса Соколова, он встречался с представителями регоператора «Рифей», который не смог аргументировать новые расчёты.

«Я встречался с представителем регионального оператора, он попытался объяснить, что я не прав, но аргументировать расчёты ничем не мог. Апеллировал к тому, что в Краснотурьинске построили мусоросортировочный завод, понеся большие затраты. Но, по сути, компания должна запустить его и получать доход, а вместо этого перекладывает свои дополнительные расходы на граждан и бизнес, что в корне неправильно. Союз направил обращения регоператору, а также в РЭК Свердловской области и областное министерство энергетики и ЖКХ, но внятного ответа, как и приглашения к диалогу, мы до сих пор так и не получили. Не можем добиться и информации о том, как формируются нормы накопления ТКО и рассчитывается тариф. Такие платежи, конечно, сильно бьют по бизнесу и влекут за собой удорожание его услуг и продукции. Предприниматели и общественные объединения Краснотурьинска и Нижнего Тагила начали обращаться в суды, и мы их в этом поддерживаем», — говорит он.

По информации АН «Между строк», предприниматели Нижнего Тагила обратились на прямые линии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которая состоится 11 декабря в 15:00, и президента РФ Владимира Путина, которая пройдёт 19 декабря в 12:00 по московскому времени, с жалобой на рост тарифов на вывоз мусора.

Напомним, в августе предприниматели, представители УФАС и компании «Рифей» встретились, чтобы обсудить повышение тарифа. Как сообщает ИА «Все новости», руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов заявил на встрече, что индексация законна. В мае Свердловский областной суд утвердил новые расценки «Рифея», и ФАС не может на них повлиять.