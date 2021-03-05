Предпринимателей Нижнего Тагила научат привлекать инвестиции в свои проекты 

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле 11 марта состоится бизнес-завтрак на тему «Привлечение финансирования в бизнес или проект» (18+). Встреча будет полезна предпринимателям, которые ищут возможности для развития своего бизнеса.

Перед гостями бизнес-завтрака выступят руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев и руководитель группы по привлечению массового сегмента «Промсвязьбанка» Евгений Ягуткин.

Сергей Федореев познакомит бизнесменов с новой инвестиционной платформой «ВДело» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, через которую бизнес привлекает займы от частных инвесторов. Площадка заработала в октябре 2020 года, и сегодня на ней зарегистрировалось более 300 участников. Стать инвестором может любой человек или компания. Минимальный срок займа через платформу — 20 дней, максимальный — год. Предприниматели могут быстро привлечь от 50 тысяч рублей до 1 млрд рублей.

Евгений Ягуткин расскажет, как сэкономить на банковском сопровождении бизнеса и получить выгодные кредиты под госконтракты. Также спикер поделится инсайтами о выгодных принципах финансирования бизнеса и озвучит макроэкономический прогноз на 2021 год.

«Приглашаем руководителей и владельцев бизнеса —малого, среднего и крупного. Вы узнаете о новом эффективном финансовом инструменте, который уже активно используют предприниматели, а также сможете задать интересующие вас вопросы. Приходите — будем пить вкусный кофе, говорить об актуальных проблемах, разыграем подарки для участников», — говорит Сергей Федореев.

Встреча состоится 11 марта с 11:30 до 13:00 в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а.

Участие бесплатное, требуется обязательная регистрация по ссылке.