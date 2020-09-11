Предпринимателей Нижнего Тагила бесплатно научат эффективному общению с бизнес-партнёрами и избавят от страха публичных выступлений

Центр «Мой бизнес» организовал для предпринимателей Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа бесплатный тренинг, на котором их научат находить компромисс в самых сложных ситуациях. Также уральцам расскажут, как бороться со страхом публичных выступлений и удерживать внимание многотысячной аудитории. Тренинг «Эффективные коммуникации» будет проходить уже на следующей неделе, с 18 по 20 сентября. Он будет полезен не только для руководителей бизнеса, но и для тех специалистов, которые заинтересованы в карьерном росте и своём развитии.

«Тренинг будет очень интересным и полезным, — отмечает бизнес-тренер, преподаватель УрФУ Михаил Щербинин. — Практики будет больше, чем теории, занятия будут проходить в игровой форме, мы смоделируем совершенно разные ситуации. Это поможет участникам программы избавиться от страха публичных выступлений, понять, как лучше действовать в той или иной ситуации и в дальнейшем избежать репутационных и финансовых рисков. Навык эффективных коммуникаций пригодится всегда и везде — не только в бизнесе, но и в жизни. Но в бизнесе коммуникативные ошибки могут стоить гораздо дороже».

Красиво выходить из конфликтных ситуаций и работать с возражениями собеседников вместе с Максимом Щербининым будет учить начальник Центра дополнительного образования НТИ (филиал) УрФУ кандидат психологических наук Ирина Стрельцова. Тренинг пройдёт в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а. Количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться заранее. По завершении курса каждому слушателю выдадут свидетельство о повышении квалификации.

«В общении важны любые, казалось бы даже самые незначительные, нюансы, — рассказывает руководитель центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. — Однажды мне нужно было попасть к директору одного завода. Самой страшной и сложной задачей было преодолеть секретаря. Она женщина советская, очень часто секретарями “красных” директоров назначали их жён. Этакий цербер на входе. И мне сказали, что если я пройду секретаря, то и с директором договорюсь, он вообще нормальный мужик. Я не знал, как мне к ней подойти, что меня ждёт. Помню, открываю дверь в приёмную директора, сидит секретарь, и играет песня Стаса Михайлова. Я смотрю на неё, улыбаюсь и задаю ей один-единственный вопрос: “Вам тоже нравится Стас Михайлов?” Она расплывается в улыбке и говорит: “Дааа!” Вот так я попал в кабинет к директору».

С 14 сентября в центре «Мой бизнес» стартует также тренинг «Управленческие навыки». На нём предпринимателям расскажут, как можно мотивировать сотрудников на хорошую работу, не расходуя при этом большое количество денег и нервных клеток. Регистрация на мероприятие уже открыта.

Напомним, ранее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил в регионе краундинвестинговую платформу для привлечения денежных средств в развитие среднего и малого бизнеса в регионе. Презентация проекта «ВДело» прошла в середине августа. В фонде и облправительстве надеются, что краундинвестинг (иначе говоря, коллективные инвестиции) поможет привлечь финансирование в бизнес от широкого круга вкладчиков. Воспользоваться платформой как заёмщики смогут предприниматели исключительно свердловского региона. Инвесторами же могут стать все граждане и бизнесмены РФ.