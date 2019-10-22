Предпринимателей Горнозаводского округа научат создавать компанию с нуля и становиться лидером рынка в условиях кризиса

Предпринимателей Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа приглашают на бесплатный форум «Развитие бизнеса: дешёвые деньги и продвижение». Там им расскажут о доступных финансовых инструментах и планировании, эффективных каналах продвижения и точках роста бизнеса даже в кризис. Мероприятие пройдёт 29 октября в центре «Мой бизнес» на пр. Мира, 2а. Количество мест ограничено, поэтому лучше зарегистрироваться заранее.

Во время форума каждый участник сможет пообщаться с предпринимателями, которые уже достигли определённых высот в своём деле. На панельной дискуссии «Опыт прорывов в кризис» они поделятся опытом создания своего бизнеса и расскажут о том, как справляются со всевозможными проблемами сегодня. Исполнительный директор Be Brand Digital Алексей Панаит поможет подобрать подходящий канал продвижения, а эксперт-аналитик Наталья Сафонова — разобраться с бюджетом. Замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев расскажет о работающих видах финансовой помощи, в том числе о микрозаймах, и условиях её получения. Модератором мероприятия выступит главный редактор «Эха Москвы» Максим Путинцев.

Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле работает центр «Мой бизнес», где предпринимателям со всего Горнозаводского округа помогают получать необходимую информационную или финансовую поддержку. Организация функционирует в рамках работы представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в округе. Теперь уральцам не нужно ехать в Екатеринбург за займом или консультацией по какой-либо узкой бизнес-теме. В одном месте они могут побеседовать с представителями центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и Ural Franchising, а также с бизнес-омбудсменом Еленой Артюх. Недавно в центре «Мой бизнес» начал работать даже МФЦ для предпринимателей. Теперь здесь можно зарегистрировать юрлицо или ИП, оформить сделки с недвижимостью, а также получить лицензию на какой-либо вид деятельности.