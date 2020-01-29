Предполагаемый убийца ростовского депутата и его жены найден мёртвым

В доме депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены, которых нашли мёртвыми 28 января, также обнаружено тело их предполагаемого убийцы, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения 38-летнего подозреваемого с Алабушевым. Ростовское издание DonDay со ссылкой на источник пишет, что предполагаемого преступника звали Александр Полуян. Он расправился с семейной парой из-за того, что Алабушев уволил с работы его отца, рассказал собеседник издания.