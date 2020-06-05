«Праздник победы над эпидемией»: Кремль подготовил рекомендации по агитации за голосование по поправкам в Конституцию

Кремлёвские политтехнологи подготовили рекомендации местным властям по информированию населения о голосовании по поправкам в Конституцию, со ссылкой на источник в администрации президента пишет «МБХ Медиа».

«Голосование теперь — это не просто грандиозное историческое событие, это символ возвращения к нормальной жизни, перезапуска и нового старта общественной жизни, признак того, что мы все, мы всей страной вышли из карантина и движемся дальше. Это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый», — говорится в методичке политтехнологов.

Авторы методички также предлагают сравнивать «победу над вирусом» с победами прошлого.

Общероссийское голосование по проекту обновлённой Конституции назначено на 1 июля с возможностью участвовать в нём в течение всей недели с 25 июня. Голосование, которое не имеет ничего общего с предусмотренным законодательством референдумом, проводится по инициативе президента. Изначально Путин заявлял, что поправки не будут введены в действие, если не получат одобрения в ходе плебисцита, но ещё 14 марта он подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон об изменении Конституции, а через два дня документ одобрил Конституционный суд. В мае Путин внёс в Госдуму проект закона, ссылаясь на уже новые нормы в тексте основного закона, формально ещё не одобренные на общероссийском голосовании. Само голосование, юридическая значимость которого, таким образом, была и остаётся под вопросом, сначала планировалось провести 22 апреля, но потом его перенесли из-за коронавируса.