Праздник цветов организует музей искусств Нижнего Тагила

В эту пятницу в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки «Цветок. Арт-истории красоты». Гостей ждёт интересная и насыщенная культурная программа с концертами, мастер-классами и экскурсией по экспозиции.

На выставке представлено около 50 предметов прикладного искусства из коллекции НТМИИ и живописных работ тагильских художников: Елены Чебаковой, Николая Грачикова, Светланы Бакшаевой, Алисы Горшениной, Жанны Корзняковой, Игоря Грищенко. Все произведения посвящены символу изящества и красоты — цветам. Выставка будет работать в главном здании музея на Уральской, 7 до 1 февраля.

Открытие проекта музейщики решили превратить в настоящий цветочный праздник. В этот вечер состоится концерт музыкантов Ольги Серебренниковой, Антона Серебренникова и Ярослава Климанова. Они исполнят песни, посвящённые цветам. Ярослав Климанов представит свои авторские песни и переводы известных хитов зарубежной эстрады.

Также пройдёт мастер-класс «Цветы в искусстве» по созданию тканевой броши или цветочной композиции из бумаги. На творческое занятие нужно предварительно записаться по телефону 8 (3435) 25-26-47 или отправить сообщение в группу музея.