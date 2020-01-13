Праздничный бизнес: тагильский Дед Мороз рассказал о своей зарплате, отношениях со Снегурочкой и зачем ему флейта

33-летний флейтист Нижнетагильской филармонии, педагог Нижнетагильского колледжа искусств Александр Ларионов девять лет подряд в новогодние праздники облачается в костюм Деда Мороза и ходит в гости к тагильским детям. В 2011 году он вместе с супругой Анной, химиком-биологом по профессии, решил немного заработать перед праздниками, и с тех пор временная подработка превратилась в семейную традицию. В канун Старого Нового года журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова пообщалась с необычным Дедом Морозом о профессиональных принципах сказочного персонажа и вере современных детей в волшебство.

Я — настоящий

На самом деле эта работа каждый год тебя меняет, ты узнаёшь детей с разных сторон. Мы ходим в гости к детям от трёх до семи лет — в этом возрасте все дети безоговорочно верят в Деда Мороза. Никогда не было такого, чтобы ребёнок мне заявил, что я ненастоящий.

У меня есть конкурс с волшебными снежками: ребёнок, загадывая желание, должен попасть снежком в мешок. Если попал, желание сбудется. Так вот одна девочка минут десять придумывала желание. Она уставилась в потолок, замерла. Мы с её мамой даже переглядываться начали. Эта девочка настолько верит в чудо, что она этот снежок не отпускала и долго думала, что бы такое загадать. В этом году мы снова приходили к ней, она рассказала, что прошлогоднее желание у неё сбылось.

Если детей не любить, то не стоит этим заниматься. Тут нужно быть немножко педагогом, проявлять заботу, тогда у тебя это будет получаться. Я с детьми работать умею, потому что преподаю в колледже. Конечно, бывают зажатые дети, кто-то стесняется, кто-то боится, но всегда удаётся найти подход к ребёнку, потому что он верит в то, что ты настоящий Дед Мороз.

Я не думаю, что сложно провести два-три конкурса, загадать загадки, в стихах детей поздравить. Мне кажется, каждый человек, если он не интроверт, сможет быть Дедом Морозом. Тем более тебя спасает борода — лица-то не видно!

Кстати, некоторые Деды Морозы меняют голос, но я считаю, что с детьми надо говорить своим голосом. Потому что голос коверкают и получается неестественно, ребёнок может это почувствовать.

Новый год в лесу

Один из самых запоминающихся заказов у нас был в лесу. Несколько семей решили поздравить своих детей: нарядили ёлку в лесу, поставили бензогенератор, чтобы она зажглась огоньками, устроили пикник с чаем и шашлыком. Родители попросили, чтобы мы вышли со Снегурочкой из леса, когда стемнеет. Дети были в восторге. Они не ожидали такого сюрприза, они ведь просто пришли на пикник. Было здорово, детей было много, они радовались, играли с нами. Минут 40 у нас всё это действие заняло.

В основном мы ходим к детям, но в этом году был интересный заказ. Надо было поздравить сотрудников агентства недвижимости в офисе. Был фуршерт, были взрослые, каждому из мешка нужно было подарить подарок. Я думаю: что делать со взрослыми? Поскольку я играю на флейте и у меня есть новогодний репертуар, я взял блютуз-колонку, сыграл на флейте, и все были в полном восторге. Я и себя немножко пропиарил как музыканта, и такой необычный музыкальный подарок сделал людям. Насколько мне известно, в Нижнем Тагиле больше таких Дедов Морозов нет. В следующем году я обязательно буду делать программу не только для детей, но и для взрослых с музыкальной частью.

Кстати, для детей я тоже играю на маленькой блок-флейте, провожу музыкальную викторину по детским песенкам из советских мультфильмов. А в финале играю «В лесу родилась ёлочка» и родители вместе с ребёнком и Снегурочкой водят хоровод возле ёлки. Жаль, что 80 процентов детей понятия не имеют, что это за песни я играю. Я уже подумываю брать музыку из современных мультиков.

Хороший костюм — хороший праздник

Костюм Деда Мороза — это очень важно. И речь не только про валенки и посох, которые являются неотъемлемой частью образа. Когда мы с женой в 2011 году решили пошить костюмы, мы не поскупились. Потратили на материал около 20 тысяч рублей. За работу, правда, не платили, у меня мама швея, она нам костюмы сшила.

Некоторые думают, что могут купить костюм в супермаркете и зарабатывать на этом деньги. Но я давно убедился в том, что чем ниже цена на услугу, тем хуже костюм. Вот, к примеру, на подъезде увидел объявление с предложением заказать Деда Мороза со Снегурочкой на дом за 400 рублей. Я думаю, дай позвоню. Позвонил. Ответил молодой парень, неуверенно со мной разговаривал. Он прислал мне фотографии образов, а там дурацкий обшарпанный костюм из обычного магазина, какая-то непонятная борода. И Снегурочка рядом стоит в странной синей шубе, ещё и мужского пола! Просто два друга решили подзаработать денег.

Ещё одно важное правило — нужно держать костюмы в хорошем состоянии и обновлять их время от времени. Мы стараемся следить за костюмами, что-то подшиваем, что-то стираем. Стирка только профессиональная, в химчистке. Перед началом сезона я всегда привожу свой автомобиль в идеальное состояние, чтобы костюмы не пачкались, не обшаркивались.

Экономика волшебства

Раньше мы брали тысячу рублей с квартиры, в этом году подняли цену до 1,5 тысячи, но заказов меньше не стало. До 31 декабря мы берём 1,5 тысячи рублей, а 31-го — 2 тысячи. Это средний ценник по городу. Редко бывают заказы до 20 декабря. Основной поток начинается с 25-го по 31-е число. В январе работаем 1-го, 2-го, 3-го. В каком-то году самый поздний заказ у нас был на Старый Новый год.

В этот раз было 15 заказов. За новогодние праздники в среднем можно заработать от 15 до 25 тысяч. Но это с учётом того, что много заказов мы не берём, потому что у меня бывают репетиции в вечернее время, а многие приглашают Деда Мороза именно вечером. Если ничем другим не заниматься и брать все заказы, то за предновогоднюю неделю можно заработать тысяч 50 и более.

Конечно, мне нравится, что за 20 минут я могу заработать 1,5 тысячи рублей. Но если бы мне не доставлял положительных эмоций сам процесс, я бы этим не занимался. Дети заряжают позитивом, они так радуются Деду Морозу, прямо в душу к тебе заглядывают, потому что верят по-настоящему. Они ждут подарка, они письма пишут. Невозможно не чувствовать их любовь.

В новогоднюю ночь мы со Снегурочкой не работаем, предпочитаем в праздник быть с семьёй. Традиционно собираемся 1 января всей семьёй у мамы. В этом году 31 декабря решили по-семейному отметить дома, потому что у нас маленький ребёнок. Сыну пока 1,5 года, ему ещё не рассказывали про Деда Мороза, но, думаю, в следующем году я к нему приду. Мне важно, чтобы мой ребёнок, как и я в детстве, верил в доброго волшебника. Важно, чтобы у ребёнка было детство, была вера в волшебство.