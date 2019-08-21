Правозащитники «Агоры» пожаловались в ООН на разгон акций протеста в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к троим спецдокладчикам ООН из-за многочисленных случаев разгонов мирных демонстраций в Москве, со ссылкой на «Агору» пишут «Ведомости».

Авторы обращения считают, что власти РФ, применяя насилие к протестующим и «прибегая к некорректному уголовному преследованию», нарушили несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенцию ООН против пыток. В письме сказано, что, несмотря на мирный характер протестных акций, полицейские избивали демонстрантов дубинками и перекрывали улицы. Сотни протестующих были задержаны, их личные данные опубликовали в интернете. В районе проведения акций отключали мобильный интернет («Агора» уже жаловалась на это в ООН). «Агора» призвала представителей ООН спросить у властей России о несоблюдении норм ООН по правам человека, а также назначить экспертов, которые дадут юридическую оценку случившемуся.

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму. Участников акций массово задерживали. Некоторые протестующие жаловались в Следственный комитет на избиение со стороны полицейских и сотрудников Росгвардии. СК не возбуждал уголовных дел против сотрудников правоохранительных органов, а завёл уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, фигурантами которого стали уже 17 участников акций протеста.